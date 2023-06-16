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За два дня ПМЭФ Кубань подписала соглашений на 310 млрд рублей

За два дня Краснодарский край заключил на Петербургском международном экономическом форуме инвестсоглашения более чем на 310 млрд руб., что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Основной интерес у инвесторов, безусловно, вызывает санаторно-курортная отрасль. В крае строится 39 отелей. Еще четыре года назад об этом говорить было невозможно»,— отметил Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что только с Сочи было подписано несколько соглашений о строительстве новых гостиниц, а также реконструкции уже существующих санаториев.

Он подчеркнул, что сейчас важно развивать бизнес и идти к экономическому суверенитету. Одной из главных задач является стремление занять освободившиеся ниши.

Татьяна Ручкина

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