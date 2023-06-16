В Сочи оценили ущерб инфраструктуре, причиненный ливнями, в 1 млрд рублей

Ущерб городской инфраструктуре Сочи, причиненный в результате проливных дождей, оценили в сумму не менее 1 млрд руб. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

В первую очередь будет оказана адресная помощь пострадавшим жителям. Из-за дождей, прошедших на курорте 14 июня, оказались подтоплены 45 домов и более сотни дворов.

Крупная коммунальная авария произошла на газопроводе на улице Измайловской в Мацесте. После восстановительных работ на поврежденном объекте подачу ресурса возобновили по временной схеме. Полностью возобновить обеспечение абонентов газом планируют 17 июня.

Ливневые воды на 8 м затопили помещения канализационной насосной станции «Мацеста». К настоящему времени специалисты откачали 1,5 млн литров воды. КНС полностью восстановлена.

На курорте еще предстоит восстановить часть мостов, укрепить подпорные стены, восполнить утраченное оснащение и оборудование парков, скверов и других общественных территорий.

Анастасия Донскова

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