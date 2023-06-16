Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин прокомментировал появление агитационных листовок в Краснодаре

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он и его компания не связаны с появлением в Краснодаре агитационных листовок. Комментарий опубликован в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Накануне жители Краснодара сообщили о появлении на улицах города печатных листовок с изображением Евгения Пригожина и QR-кодами, ведущими на сайт, а затем в чат-бот, где пользователям якобы предлагают принять участие в предвыборной кампании бизнесмена, пишет «Юга.ру»

«Никакого отношения к листовкам на столбах, точно так же, как и к любым политическим активностям в интернете, которые я так же наблюдал, я не имею. Кто этим занимается, у меня информации нет»,— заявил глава «Вагнера».

Ранее Евгений Пригожин опроверг сведения о причастности к хакерским атакам на радиостанцию в Екатеринбурге. Тогда в эфире прозвучали заявления в поддержку главы частной военной компании.

Анастасия Донскова

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