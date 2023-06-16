СКР: в Армавире задержан 15-летний подросток, готовивший теракт в школе

В Армавире задержали и заключили под стражу 15-летнего подростка. Его подозревают в приготовлении к совершению теракта, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, с апреля по май 2023 года подросток решил для устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений Армавира. Он самостоятельно изготовил зажигательную смесь и начал готовить самодельное оружие, которые хранил в хозпостройке по месту проживания. 15 мая его деятельность пресекли правоохранители.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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