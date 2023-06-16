В Майкопе построят бизнес-отель нового формата

В столице Адыгеи будет построен бизнес-отель нового формата под управлением отельного оператора LeePrime Group (входит в состав холдинга AVA Group). Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ кабинет министров республики и инвестор проекта компания «Центр-Отель», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AVA Group Фото: AVA Group

Бизнес-отель рассчитан на 162 номера. В результате реализации проекта будет создано 209 рабочих мест. Срок реализации — 10 лет, объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей, уточнили в AVA Group.

Как отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, республика с богатыми рекреационными ресурсами становится одним из популярных мест отдыха для россиян. Последние три года туристический поток в республику составляет не менее полумиллиона человек. В Адыгее ожидают, что с запуском экокурорта «Лагонаки» турпоток увеличится в разы, и отмечают растущий интересу к региону.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, в республике заинтересованы в строительстве бизнес-отеля в самом центре Майкопа.

Президент AVA Group Ваган Арутюнян отметил, что Адыгея славится своим мягким климатом и лидирующими позициями в рейтинге самых экологически благоприятных регионов России. Все это создает предпосылки к росту посещаемости республики.

По мнению господина Арутюняна, новый объект размещения сможет повысить туристический поток в Майкоп, создаст новые возможности для организации деловых мероприятий в столице Адыгеи на высоком уровне. Президент AVA Group прогнозирует генерацию туристического потока для города в пределах 58 тыс. туристов в год.

Андрей Пугачев