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В Краснодаре за 12 млрд рублей планируют открыть фабрику по производству готовых пищевых продуктов

На территории индустриального парка «Краснодар», где находится площадка розничной сети «Магнит», планируют построить фабрику по производству готовых пищевых продуктов. ООО «Юнион-ФУД Юг» может инвестировать в проект 12 млрд руб. Развитие пищевой отрасли в Краснодаре обсудили на ПМЭФ-2023, сообщает пресс-служба мэрии.

В фабрику будут входить центр переработки овощей, цех по производству замороженных и охлажденных блюд, полуфабрикатов, супов, кондитерских и слоеных изделий. Закупать сырье планируют у местных сельхозпроизводителей. По мнению мэра Краснодара Евгения Наумова, благодаря тому, что Краснодар является столицей аграрного региона, проблем с поставкой качественных ингредиентов быть не должно. Также он выразил уверенность в дальнейшем привлечении инвесторов в эту отрасль.

«В Краснодарском крае тысячи кафе и ресторанов, ежегодно к нам приезжают более 17 миллионов туристов. Это огромный рынок, важно закрывать его растущие потребности»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Гендиректор ООО «Юнион-ФУД Юг» Татьяна Кучеренко отметила, что фабрика сможет выпускать полуфабрикаты не только для собственных производств, но и под собственными торговыми марками сетей. За счет реализации проекта в Краснодаре появится 3 тыс. новых рабочих мест. После выхода на производственные мощности компания будет выпускать 180 тыс. тонн продукции в год.

ООО «Юнион-ФУД Юг» является одним из крупнейших и технологичных пищевых производств в России. Предприятие существует с 2009 года и ежедневно производит более 85 тонн продукции, поставляемых по всей России.

Татьяна Ручкина

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