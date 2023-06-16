В центре Краснодара построят гостиницу за 428 млн рублей

В центре Краснодара индивидуальный предприниматель Марина Чахова построит гостиницу. Инвестиции в проект составят 428 млн руб. Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ–2023, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

«Краснодар — главные ворота на пути к Черноморскому побережью. Вырос и интерес к городу как к деловому и туристическому центру. И средства размещения должны соответствовать запросам гостей краевой столицы»,— отметил Евгений Наумов.

Новая гостиница появится на улице Новокузнечной. В ней будет 29 номеров. Проект планируют реализовать до 2024 года. За счет него в городе появится 38 новых рабочих мест.

Татьяна Ручкина

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