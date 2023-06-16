Главные новости Юга России. Коротко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл движение на обходе Аксая и обходе Краснодара. Автомобильное движение на обходе Аксая в Ростовской области запущено. Также был открыт 51-километровый дальний западный обход Краснодара на федеральной трассе М-4 «Дон».

Завершен ремонт моста через Северский Донец на 930 км трассы М-4 «Дон». Госкомпания «Автодор» завершила ремонт моста через реку Северский Донец в Каменском районе Ростовской области. Движение по мосту осуществляется по двум полосам.

В Ростове-на-Дону 12 июня прошел гала-концерт в честь празднования Дня России. На сцене выступили артисты ансамбля песни и танца «Донбасс» (ДНР), ансамблей «Адыги», «Барвинок» (ЛНР), а также коллективы государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски донских казаков им. А.Квасова и др.

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«ЮгСтройИнвест» займется освоением территории бывшего аэропорта Ростова. В проект планиуется вложить 132 млрд рублей. На территории общей площадью 367,86 га будет построено три микрорайона и один жилой квартал. Общая площадь жилья составит 1,5 млн кв. м. — около 30 тыс. квартир, рассчитанных более чем на 47 тыс. человек.

«Группа Агроком» построит гостиницу в Кисловодске. К реализации проекта инвестор приступит в 2024 году. В возведение пятизвездочной гостиницы планиурется вложить вложит 4,6 млрд рублей.

«Технониколь» построит в Ростовской области второй завод каменной ваты. На заводе будут изготавливать тепло- и звукоизоляцию из минеральной ваты для жилых, общественных и промышленных зданий, техническую изоляцию и материалы для огнезащиты конструкций, а также субстраты для тепличных хозяйств. В проект будет вложено 7,5 млрд руб.

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«Армавирская металлургическая компания» построит литейно-прессовый завод стоимостью на Кубани. Завод в Армавире стоимостью 14 млрд руб. сможет производить в год до 90 тыс. т алюминиевых слитков. Прессовый комплекс позволит выпускать до 72 тыс. т алюминиевых профилей, с последующим окрашиванием и обработкой.

«Артметан Групп» с 2023 по 2028 год построит в Ростовской области несколько заводов по сжижению природного газа и установит криогенные автозаправочные станции. Соответствующее соглашение подписали губернатор Василий Голубев и генеральный директор компании «Артметан Групп» Андрей Дубовсков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В Ростовской области создадут индустриальный парк. Новый индустриальный парк будет создан на на площадке завода «Титан» в Гуково. Управляющая компания планирует вложить в проект 1 млрд руб. Соглашение о создании парка было подписано губернатором Ростовской области Василием Голубевым и представителем «УК «Индустриальный парк «Гуково» Дмитрий Виленский на ПМЭФ-2023.

На Ставрополье стартовала уборка зерновых. В текущем году аграриям Ставрополья предстоит страда на площади 2,3 млн га. По словам главы края, сельхозтоваропроизводители обеспечены горюче-смазочными материалами и необходимой техникой.

В Краснодаре проходит процесс банкротства бывшего замглавы администрации Кубани. В ходе личного банкротства экс-замгубернатора Кубани Михаила Куркова кредиторы требуют 244 млн рублей. В 2018 году господин Курков, работавший в Крыму, был осужден за коррупцию. Основная часть задолженности возникла во время руководства господином Курковым Крымской продовольственной компанией.

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Экс-начальник ИК-1 в Зверево осужден за злоупотребление полномочиями. В Ростовской области суд признал бывшего начальника исправительной колонии № 1 Алексея Черных виновным в закупке мяса по завышенным ценам. По версии следствия, по его указанию сотрудники учреждения фальсифицировали результаты торгов в пользу Зверевского мясокомбината, принадлежащего знакомым руководителя, и колония переплатила 19 млн руб.

На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Огонь на 6-м энергоблоке вспыхнул днем 14 июня и охватил 200 кв. м. Пострадали три человека. К тушению были привлечены 46 человек, 15 единиц техники. В16:26 пожар был ликвидирован. Станция возобновила работу 15 июня.

В Сочи вышедшая из берегов река Мацеста подтопила частные домовладения. Работы по ликвидации последствий разлива реки Мацесты в Сочи вели более двухсот сотрудников экстренных служб, в работах задействованы 46 единиц специальной техники.