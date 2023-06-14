В Сочи ликвидируют последствия ночного подтопления

Работы по ликвидации последствий разлива реки Мацесты в Сочи ведут более двухсот сотрудников экстренных служб, в работах задействованы 46 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта. Минувшей ночью из-за сильного дождя река Мацеста вышла из берегов, подтопленными оказались несколько придомовых территории, упавшие деревья повредили газопровод и линии электроснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Следующая фотография 1 / 9 Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На автомобильную дорогу, ведущую в село Измайловка, сошел сель, его оперативно ликвидировали, транспортное сообщение восстановлено. Наблюдаются сбои в расписании городских и пригородных маршрутов общественного транспорта. В районе Новой Мацесты идет откачка воды с автотрассы. Движение по федеральным трассам в границах Сочи осуществляется в штатном режиме.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение дня в разных районах города ожидаются осадки, все пляжи Сочи закрыты для купания.

Анна Перова, Краснодар