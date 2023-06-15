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Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после пожара

На Новочеркасской электростанции возобновлена работа энергоблока №3 после вчерашнего пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Энергоблок №3 включен в сеть, подготавливается запуск других энергоблоков»,— передает информагентство.

По предварительной информации, огонь на станции вспыхнул днем 14июня на 6-м энергоблоке в момент проведения технических работ из-за выброса газовоздушной смеси. В тушении принимали участие более 56 огнеборцев и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области организовало проверку по факту травмирования рабочих Новочеркасской ГРЭС.

Анастасия Назарова

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