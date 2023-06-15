Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл движение на обходе Аксая и обходе Краснодара

Автомобильное движение на обходе Аксая в Ростовской области запущено. В церемонии открытия дороги в режиме видеоконференции принял участие Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Работы на 65-километровом восточном обходе Аксая завершены ранее запланированного срока на 18 месяцев.

Также сегодня был открыт 51-километровый дальний западный обход Краснодара на федеральной трассе М-4 «Дон». Ожидается, что открытие объектов позволит разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару и ускорит автомобильный поток по трассе М-4.

«Эти современные, более удобные скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни, улучшат связанность городов и поселков, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани, в целом ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов Юга России»,— отметил Владимир Путин, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина; Анна Перова, Краснодар