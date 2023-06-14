«Армавирская металлургическая компания» построит литейно-прессовый завод стоимостью 14 млрд рублей

Литейно-прессовый завод по производству алюминиевых слитков и металлического профиля будет построен в Армавире, соглашение между муниципалитетом и ООО «Армавирская металлургическая компания» подписано в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации края. Инвестор намерен вложить в проект 14 млрд руб.

ООО «Армавирская металлургическая компания» было создано в марте текущего года, основной вид деятельности – литье цветных металлов, учредитель – Аслан Магамадов (работает в проектах производства стройматериалов, занимается торговлей пищевыми продуктами и ГСМ). Литейно-прессовый завод в Армавире сможет производить в год до 90 тыс. т алюминиевых слитков. Прессовый комплекс позволит выпускать до 72 тыс. т алюминиевых профилей, с последующим окрашиванием и обработкой.

Анна Перова, Краснодар