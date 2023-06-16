«Группа Агроком» вложит 4,6 млрд рублей в строительство гостиницы в Кисловодске

Донская «Группа Агроком» инвестирует 4,6 млрд руб. в строительство многофункционального гостиничного комплекса в городе Кисловодске, сообщает пресс-служба группы компаний. Соответствующее соглашение с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым было подписано на ПМЭФ-2023.

К реализации проекта инвестор приступит в 2024 году. Планируется возведение пятизвездочной гостиницы.

«Наш интерес связан с увеличением турпотока в направлении Кавказские Минеральные Воды. Инфраструктурная составляющая позволяет реализовывать новые проекты», — цитирует пресс-служба директора ООО «Агроком Холдинг» Сергея Сапотницкого.

Анастасия Назарова