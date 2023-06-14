На Ставрополье стартовала уборка зерновых

Уборка зерновых началась в Степновском, Буденновском и Курском округах Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

В текущем году аграриям Ставрополья предстоит страда на площади 2,3 млн га. По словам главы края, сельхозтоваропроизводители обеспечены горюче-смазочными материалами и необходимой техникой.

«В июне передадим им на производство и реализацию зерна больше 460 млн руб. А с начала года сельхозпредприятиям доведено свыше 3 млрд руб. господдержки, что тоже помогло подготовиться к жатве»,— написал Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова