«Артметан Групп» построит заводы по сжижению газа в Ростовской области за 1,2 млрд рублей

Компания «Артметан Групп» с 2023 по 2028 год построит в Ростовской области несколько заводов по сжижению природного газа и установит криогенные автозаправочные станции. Соответствующее соглашение подписали губернатор Василий Голубев и генеральный директор компании «Артметан Групп» Андрей Дубовсков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона.

Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 1,2 млрд руб. Первый завод будет до конца года построен в Краснокутском сельском поселении Октябрьского района. Параллельно с возведением предприятия компания начнет создавать «инфраструктуру энергоперехода»: устанавливать АЗС, СПГ-заводы и электрозарядную инфраструктуру.

АО «Артметан Групп», входит в инвестиционную группу «ДББ», реализует проекты по строительству объектов газомоторной инфраструктуры (АГНКС), криогенных автозаправочных станций, заводов по сжижению природного газа, электрозарядной инфраструктуры и пр. Группа «ДББ» эксплуатирует восемь АГНКС в Нижегородской области, одну АГНКС в Курской области и многотопливную АЗС в Шахтах Ростовской области.

Кристина Федичкина