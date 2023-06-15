В Гуково на площадке завода «Титан» создадут индустриальный парк за 1 млрд рублей

На территории Ростовской области будет создан новый индустриальный парк в городе Гуково на площадке завода «Титан». Управляющая компания планирует вложить в проект 1 млрд руб. Соглашение о создании парка было подписано губернатором Ростовской области Василием Голубевым и представителем «УК «Индустриальный парк «Гуково» Дмитрий Виленский на ПМЭФ-2023, сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно материалам правительства Ростовской области, проект уже начали реализовывать. Площадь парка составит 26 тыс. кв. м. Сейчас на территории уже работает один резидент. Инвестор предполагает, что новая площадка позволит создать более 100 новых рабочих мест.

«Мы поможем вначале и будем сопровождать дальше. Как известно, по "Титану" была неудачная попытка, были хорошие обещания, но они ничем не закончились. В данном случае рассчитываем, что все будет по-другому. Как говорится, в добрый путь»,— цитирует пресс-служба правительства Ростовской области слова губернатора Василия Голубева.

Анастасия Назарова