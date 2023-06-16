«ЮгСтройИнвест» вложит 132 млрд рублей в освоение территории бывшего аэропорта Ростова

На территории бывшего аэропорта в Ростове-на-Дону компания «ЮгСтройИнвест-Дон» реализует проект «Новый Ростов» стоимостью 132 млрд руб. Соответствующее соглашение заключено в рамках ПМЭФ-2023, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

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Реализация проекта займет 18 лет. На территории общей площадью 367,86 га будет построено 3 жилых микрорайона и 1 жилой квартал. Общая площадь жилья составит 1,5 млн кв. м. — около 30 тыс. квартир, рассчитанных более чем на 47 тыс. человек.

«Новый Ростов» будет обеспечен социальной инфраструктурой. Здесь планируется построить 5 школ на 5,1 тыс. учеников, 10 детских садов на 2,5 тыс. мест, поликлиники, объекты спорта, торговли и общественного питания.

«Рекреационно-парковое пространство площадью 12,53 га будет включать 2 парка и 14 бульваров. Также на территории планируется разместить комплекс зданий Правительственного квартала общей площадью 8,15 га»,— сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития.

Анастасия Назарова