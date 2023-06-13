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В Ростове-на-Дону 12 июня прошел гала-концерт в честь празднования Дня России

На Фонтанной площади в Ростове 12 июня прошел гала-концерт в честь празднования Дня России, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В торжественном мероприятии приняли участие руководители региональных органов власти, духовенства и жители донской столицы.

На сцене выступили артисты ансамбля песни и танца «Донбасс» (ДНР), ансамблей «Адыги», «Барвинок» (ЛНР), а также коллективы государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски донских казаков им. А.Квасова и др.

В ходе празднования прошел флешмоб с разворачиванием российского триколора. Также состоялось лазерное и пиротехническое шоу, ярмарка «Мастера России».

Анастасия Назарова

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