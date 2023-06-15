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«Технониколь» построит в Ростовской области второй завод каменной ваты за 7,5 млрд рублей

Компания «Технониколь» планирует инвестировать в строительство нового завода по выпуску минеральной изоляции в Ростовской области 7,5 млрд руб. Соглашение об этом подписали губернатор региона Василий Голубев и президент компании Сергей Колесников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

На заводе будут изготавливать тепло- и звукоизоляцию из минеральной ваты для жилых, общественных и промышленных зданий, техническую изоляцию и материалы для огнезащиты конструкций, а также субстраты для тепличных хозяйств.

По данным «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», в соглашении также говорится о строительству завода по производству полимерной теплоизоляции. Оба предприятия будут возведены на территории Красносулинского индустриального парка до конца 2026 года. Суммарный объем инвестиций по двум проектам может составить около 9 млрд руб.

В условиях санкций и ограничений большую часть оборудования и технологических процессов компании придется разрабатывать самостоятельно, рассказал руководитель направления «Минеральная изоляция» «Технониколи» Василий Ткачев. «Мы отводим на это около трех лет и собираемся применять передовые технологии и самое современное оборудование, в том числе очистное»,— приводит его комментарий в пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Кристина Федичкина

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