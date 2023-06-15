Депутат Делимханов: чеченские бойцы «Ахмата» уже работают в Белгородской области

Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов сообщил, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» приступили к работе в Белгородской области. По его словам, бойцы подразделения находятся в приграничных районах региона.

«По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова мы работаем на приграничной территории Белгородской области. Самое главное, у нас есть все необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем»,— сообщил господин Делимханов в своем Telegram-канале. Точное число бойцов «Ахмата», находящихся в Белгородской области, он не назвал.

Накануне, 14 июня, в украинских Telegram-каналах появились сообщения о возможной гибели господина Делимханова на запорожском направлении в зоне военной операции на Украине. Позднее телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что депутат не погиб, но был ранен. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил ему найти Адама Делимханова. Позднее уже сам глава Чечни рассказал, что депутат не выходит на связь, и предложил заплатить украинской разведке, чтобы узнать, где находится депутат. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Адам Делимханов «жив-здоров». Рамзан Кадыров позднее назвал информацию о гибели и ранении Адама Делимханова фейком и выложил видео, на котором они с парламентарием обсуждают ситуацию в зоне боевых действий. Сам Адам Делимханов в Telegram-канале сообщил, что с ним все хорошо, и поблагодарил всех, кто за него переживал.

13 июня о том, что бойцы «Ахмата» будут защищать приграничные территории Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам и вылазкам диверсантов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, договоренности об этом были достигнуты с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым. Как пояснил господин Кадыров, бойцы батальона «Ахмат» вместе с другими российскими подразделениями будут непосредственно заниматься предотвращением вылазок украинских диверсантов на приграничных территориях России.

22 мая диверсанты смогли проникнуть на территорию Грайворонского округа Белгородской области. 13 гражданских были ранены, один человек погиб при нападении, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Минобороны на следующий день сообщило, что диверсанты были разгромлены, а их остатки выдавлены на территорию Украины. После этого было несколько сообщений о боях на границе в Белгородской области. Так, 4 июня, губернатор Вячеслав Гладков рассказывал о бое российских сил с диверсантами в селе Новая Таволжанка. Минобороны утверждает, что с территории Украины была попытка проникнуть в село, но по противнику был нанесен артиллерийский удар, он был «рассеян и отошел».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов