Бюро обследований

Арбитражный суд Пермского края начал новое рассмотрение иска мэрии к Пермскому епархиальному управлению христиан веры евангельской. Ранее городские власти добились судебного решения о взыскании около 11,8 млн руб. платы за пользование участком под ДК им. Ленина, который евангелисты выкупили в 2005 году. Кассационная инстанция это решение отменила. Евангелисты настаивают, что здание ДК используется под религиозные и благотворительные цели, поэтому плата за землю должна платиться по заниженной ставке. Представители администрации утверждали, что фактически площади ДК сдаются коммерческим фирмам и под платные мероприятия. Владельцы здания настаивают, что денег ни с кого не берут, а проводят ярмарки, где собирают имущество, которое отправляется в зону СВО.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В состоянии судебного спора департамент земельных отношений администрации Перми и Централизованная религиозная организация «Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников» находятся с июля 2021 года. Структура мэрии потребовала взыскать с евангелистов более 10,617 млн руб. в качестве неосновательного обогащения и 1,269 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. Как считает истец, эту сумму религиозная организация задолжала за использование земельного участка под ДК Ленина и прилегающей территории. Евангелисты с требованиями не согласились, утверждая, что никаких договорных отношений у них с мэрией не было. Также, по мнению ответчика, он является религиозной организацией, поэтому плата должна рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой стоимости.

Первая инстанция требования администрации сочла законными, апелляция подтвердила это решение. Арбитражный суд Уральского округа данные судебные акты отменил, отметив, что коллеги не проверили ряд доводов ответчика. В частности, речь идет об утверждениях евангелистов о социальной направленности организации, а также назначении здания ДК для проведения религиозных обрядов, благотворительных мероприятий и деятельности творческих объединений. Дело было отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

В итоге вчерашнее судебное заседание свелось к спору о том, что в действительности происходит в ДК Ленина. Представители администрации представили суду фото, где во Дворце культуры проводятся ярмарки по продаже одежды и обуви, а также данные сервиса 2ГИС о регистрации в здании множества юрлиц. По их данным, фактически зданием распоряжается коммерческое ООО «КДЦ „Мотовилиха“», которое аффилировано с другой евангелистской организацией — «Новый завет». Также сотрудники ДЗО рассказали, что провели в апреле этого года «обследование здания», в ходе которого сделали фото вывесок коммерческих фирм на всех четырех этажах ДК.

«Мы не исключаем, что наряду с благотворительными мероприятиями здание используется с коммерческими целями, а договоры с арендаторами заключаются на срок до года, чтобы их не регистрировать,— полагает представитель администрации.— Там проводятся не только ярмарки, но даже свадебные церемонии, информация об этом есть в открытых источниках».

Представитель евангелистов Ирина Загребина заявила, что эти утверждения не подтверждаются никакими доказательствами. Она выразила сомнения, что представители ДЗО вообще могли попасть в ДК, поскольку он находится под охраной в связи с требованиями антитеррористической безопасности.

«Нашего сотрудника охрана не останавливала,— не согласилась юрист ДЗО,— как в здании может быть закрытый режим, если там регулярно проводятся ярмарки? И обувью торгуют, и ивановским текстилем».

Госпожа Загребина назвала эти утверждения голословными. «У нас проводятся благотворительные ярмарки, мы собираем огромное количество благотворительной помощи на СВО. Машинами отправляем. Для нас как верующих брать деньги от благотворительных и религиозных организаций кощунственно». По ее словам, ответчик готов предоставить «огромное количество доказательств» благотворительной деятельности евангелистов и привести в суд свидетелей.

В ответ истец заявил ходатайство об истребовании в ФНС налоговых документов религиозной организации и ООО «КДЦ „Мотовилиха“». По мнению администрации, они помогут получить представление об их финансовой деятельности. Несмотря на возражения представителя евангелистов, судья Родион Трубин решил направить соответствующий запрос в налоговую. Рассмотрение спора продолжится 7 августа.

Дмитрий Астахов