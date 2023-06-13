Лукашенко объяснил решение о помиловании россиянки Сапеги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что осужденную в республике россиянку Софью Сапегу решили выдать после помилования ее молодого человека — главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. По словам господина Лукашенко, белорусская сторона хотела передать госпожу Сапегу России еще до суда, но процесс затянулся из-за волокиты с российской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Софья Сапега Фото: instagram.com / sapega_sofia_ Следующая фотография 1 / 2 Александр Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Софья Сапега Фото: instagram.com / sapega_sofia_

«Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?» — сказал белорусский президент (цитата по БЕЛТА).

Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в мае 2021 года в аэропорту Минска. 3 мая 2023-го суд признал господина Протасевича виновным по делу о заговоре для захвата власти неконституционным путем, а также в публичных призывах к актам терроризма и оскорблении президента. Его приговорили к восьми годам колонии.

22 мая 2023 года Александр Лукашенко помиловал Романа Протасевича. Как объяснил позднее президент Белоруссии, такое решение он принял, потому что господин Протасевич «никого не убивал» и «сделал все, что обещал».

Приговор Софье Сапеге суд вынес 6 мая 2022 года. Ее признали виновной в разжигании социальной вражды и назначили наказание в виде шести лет колонии. В апреле 2023-го была запущена процедура ее передачи в Россию. 7 июня Александр Лукашенко помиловал и ее тоже. Ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко (девушка родилась во Владивостоке).