Главные новости Юга России. Коротко

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Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев назначен заместителем главы Херсонской области. До апреля текущего года занимал пост заместителя главы Краснодарского края по вопросам внутренней политики.

Замглавы администрации Таганрога по вопросам транспорта Василий Остряков ушел в отставку. Господин Остряков занял должность в начале февраля 2023 года. Свой пост в администрации Таганрога он покинул по собственному желанию.

Донские власти сообщили о готовности принять эвакуированных жителей Белгородской области. В соответствии с поправками, внесенными в распоряжение о поддержке вынужденных переселенцев губернатором Ростовской области Василием Голубевым, жители Белгородской области смогут проживать в пунктах временного размещения на территории Ростовской области и получать гуманитарную помощь.

В Ростовской области начал работу первый в России завод полиэфирного волокна. Открытие производства ООО «Шахтинский полиэфирный завод» компании «Авангард» состоялось 6 июня. Мощность нового предприятия стоимостью 5 млрд руб. составит 200 т волокна в сутки.

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В строительство нового района рядом с Ростовским морем будет вложено 60 млрд рублей. Ростовское девелоперское подразделение «Интеко» построит в новом районе 900 тыс. кв. м жилья.

«Агро-Инвест» вложит 50 млн рублей в мелиоративную систему зернового хозяйства на Ставрополье. Инвестор планирует, что благодаря применению новой системы полива урожайность увеличится в 1,5-3 раза. Первую продукцию хозяйство начнет выпускать уже в 2024 году.

Собственники старого ростовского автовокзала выкупят землю под ним за 2,5% от кадастровой стоимости. Предприниматели Рафаэль и Татьяна Самургашевы через суд добились разрешения выкупить участок площадью 1,1 га, на котором расположен принадлежащий им «старый» ростовский автовокзал за 2,5% от кадастровой стоимости, которая составляет 58 млн руб.

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На покупку 45 троллейбусов для Ставрополя будет выделено 1,5 млрд рублей. Средства будут предоставлены в рамках инфраструктурного проекта «Комплексное развитие городского наземного электрического транспорта» в 2024 году.

Ужесточен приговор по делу о хищениях при строительстве «Ростов-Арены». Суд в Ростове-на-Дону заменил условный срок на реальный обвиненному в превышении полномочий бывшему заместителю губернатора Сергею Сидашу. По решению апелляционной инстанции он проведет в колонии общего режима четыре года.

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Экс-глава Кагальницкого района отправится в колонию за предоставление некачественных квартир сиротам. Игорь Грибов признан виновным в превышении полномочий и приговорен к двум годам колонии общего режима.

Завершено расследование второго уголовного дела в отношении сотрудников ростовского концерна «Покровский». В Пятигорске закончились следственные действия по уголовному делу против сотрудников концерна и других лиц, которые обвиняются в присвоении имущества предпринимателя из станицы Кущевской Федора Стрельцова.

В Краснодаре начались два процесса о подкупе директора Фонда защиты дольщиков. Перед судом предстали Евгения Шумейко, бывший директор фонда, и учредитель строительной компании «АРТ» Юрий Кудринский. Обвинение утверждает, что застройщик передал госпоже Шумейко деньги за возможность попасть в проект достройки краснодарского ЖК «Радуга».

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В суд направлено уголовное дело о мошенничестве экс-министра ЖКХ Ставрополья. Следователи полагают, что бывший глава ведомства Роман Марченко с помощью первого заместителя Евгения Маслова создал ОПГ, которая оказывала услуги дезинфекции по завышенным ценам.

В Майкопе открылся первый в Адыгее скейт-парк. Объект был возведен компанией XSA Ramps взамен прежней площадки в районе реконструированной набережной реки Белой.

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В Ростовской области в начала года зафиксировано 50 случаев заболевания корью. Прививки от кори сделали 3,1 тыс. человек, включая 2,6 тыс. детей. Ревакцинировались 3,7 тыс. дончан, в том числе, 2,5 тыс. детей.