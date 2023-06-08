Арендатору выписан льготный билет

Владельцы «старого» ростовского автовокзала на ул. Шолохова смогут выкупить у города землю под транспортным объектом. Предприниматели Рафаэль и Татьяна Самургашевы через суд добились разрешения на сделку, против которой выступали власти Ростова. Участок площадью 1,1 га обойдется покупателям в 2,5% от кадастровой стоимости, которая составляет 58 млн руб. Эксперт считает, что рыночная стоимость участка может составлять более 200 млн руб. Между тем, стало известно о направлении пассажиропотока в новый «Центральный автовокзал». По мнению экспертов, в случае закрытия транспортный объект на ул.Шолохова годится для перепрофилирования в ТРК.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь выкупаемого Самургашевыми участка втрое превышает площадь расположенной на нем застройки

Фото: Сергей Иванов Площадь выкупаемого Самургашевыми участка втрое превышает площадь расположенной на нем застройки

Фото: Сергей Иванов

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконным решение Департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова об отказе индивидуальным предпринимателям Рафаэлю Самургашеву и Татьяне Самургашевой в предоставлении им в собственность без проведения публичных торгов земельного участка на пр. Шолохова, 126. Вместе с тем суд обязал Департамент заключить с предпринимателями договор купли-продажи этого участка, установив выкупную стоимость в размере 2,5% от кадастровой стоимости. Об этом сообщается на сайте суда.

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил требование Самургашевых к ДИЗО предоставить им землю во владение на льготных условиях.

Согласно Росреестру, разрешенным видом использования участка является «эксплуатация автовокзала». Здесь расположен автовокзальный комплекс, известный в Ростове как «старый автовокзал», который принадлежит Рафаэлю и Татьяне Самургашевым.

В настоящее время Самургашевы распоряжаются участком на правах аренды.

В июле 2022 года предприниматели обратились в Департамент с заявлением о выкупе земли под автовокзалом без проведения торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. Однако муниципальное ведомство ответило отказом. Там указали, что площадь затребованного участка (1,12 га) в три раза превышает площадь расположенной на нем застройки. Кроме того, городские чиновники заявили, что владельцы автовокзала используют участок не по целевому назначению, поскольку они отвели часть земли под размещение нестационарных торговых объектов.

Тогда Рафаэль и Татьяна Самургашевы обратились в ростовский арбитражный суд с требованием признать отказ Департамента в выкупе земли незаконным. В свою очередь, муниципальное ведомство заявило судебное требование о расторжении договора аренды участка (действует до 2054 года) с предпринимателями в связи с его нецелевым использованием. Ростовский арбитраж в феврале отказал обеим сторонам спора. После этого Самургашевы обратились с жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, который и вынес решение в их пользу.

По данным Росреестра, кадастровая стоимость спорного участка составляет 58,4 млн руб.

По мнению эксперта ростовского рынка недвижимости Максима Хмеля, рыночная цена земли на Шолохова, 126 составляет порядка 200 млн руб. за гектар.

Между тем, директор компании «Центральный автовокзал» Алена Беликова сообщила, автовокзал на ул.Шолохова может быть закрыт после завершения строительства центрального автовокзала на территории старого аэропорта, куда перераспределятся транспортные потоки. Заявление госпожи Беликовой опубликовано на сайте донского правительства.

Компания «Центральный автовокзал» была создана в мае «Группой Агроком» Ивана Саввиди. Компания планирует организовать бизнес по обслуживанию пассажирских автобусных перевозок на базе принадлежащего ей здания аэровокзала ростовского аэропорта на ул. Шолохова (аэропорт был закрыт в 2018 году). Проект предполагал перенос на «Центральный автовокзал» обслуживания части межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов, проходящих через Ростов.

Планируется, что «Центральный автовокзал» заработает к концу текущего года. О связанном с этим полном прекращении работы автовокзала Самургашевых раньше не заявлялось.

По словам Максима Хмеля, принадлежащий им автовокзальный комплекс можно с успехом перепрофилировать под другой бизнес. «Возможности этой недвижимости позволяют сделать из нее современный торгово-развлекательный комплекс, который нужен в том районе»,— сказал эксперт.

Вадим Водолазов