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В суд направлено уголовное дело о мошенничестве экс-министра ЖКХ Ставрополья

Уголовное дело бывшего министра жильщно-коммунального хозяйства Ставрополья о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) будет рассмотрено в Ленинском районном суде краевой столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии правоохранительных органов, бывший глава министерства с марта по апрель 2020 года создал организованную преступную группу с участием подчиненных. Группа оказывала услуги дезинфекции общественных территорий в регионе по завышенным ценам. Ущерб, нанесенный государству от деятельности чиновника составил более 12 млн руб.

Данные подсудимого не раскрываются.

Анастасия Назарова

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