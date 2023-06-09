В строительство нового района рядом с Ростовским морем будет вложено 60 млрд рублей

Объем инвестиций в новый район рядом с Ростовским морем, который планирует возвести ростовское подразделение «Интеко», будет вложено 60 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на руководителя руководителя девелоперского бизнеса в Ростове Дмитрия Яценко

Компания построит в новом районе 900 тыс. кв. м жилья. Общая площадь района составляет 76 га. Разрешение на строительство инвестор планирует получить IV квартале 2024 года.

«Сейчас работа только началась, но уже понятно, что мы воспользуемся всем накопленным опытом, так как «Интеко» была первой компанией, которая в Ростовской области приступила к комплексному освоению территорий. Это площадка прилегающая к границам Щепкинского леса, это большой зеленый массив, чего в Ростове не хватает»,— цитирует «РБК Ростов» Дмитрия Яценко.

Ранее стало известно, что компания Sminex планирует продать ростовский девелоперский холдинг «Интеко» за 3 млрд руб.

Анастасия Назарова