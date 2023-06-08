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Бывший замгубернатора Кубани Игорь Чагаев назначен заместителем главы Херсонской области

Экс-вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев перешел на работу в администрацию Херсонской области, он занял должность первого заместителя главы региона. Официального сообщения о назначении господина Чагаева нет, информацию «Ъ-Юг» подтвердил собеседник в краснодарской краевой администрации.

Фото: op-kk.ru

Фото: op-kk.ru

Игорь Чагаев до апреля текущего года занимал пост заместителя главы Краснодарского края по вопросам внутренней политики. 36-летний уроженец города Лабинска в последнее время делал быструю карьеру – в 2018 году Игорь Чагаев был избран главой Лабинского района, в следующем году он перешел на должность руководителя департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. С сентября 2020 года Игорь Чагаев занимал пост заместителя главы Кубани по вопросам внутренней политики, 27 апреля этого года ушел в отставку в связи с переходом на другую работу.

Ранее, в ноябре 2022 года бывший заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко занял руководящую должность в Херсонской области – он был назначен главой правительства нового региона РФ.

Анна Перова, Краснодар

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