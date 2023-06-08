«Агро-Инвест» вложит 50 млн рублей в мелиоративную систему зернового хозяйства на Ставрополье

В Ипатовском округе компания «Агро-Инвест» планирует создать зерновое хозяйство с применением мелиоративной системы. Объем инвестиций составит 50 млн руб., сообщает пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края.

Инвестор предполагает, что благодаря применению новой системы полива урожайность увеличится в 1,5-3 раза. Срок окупаемости проекта составит 68 месяцев. Первую продукцию хозяйство начнет выпускать уже в 2024 году.

«Предполагается ввести в оборот необрабатываемые земли и организовать на них производство продуктов растениеводства на основе использования двупольных севооборотов и низко затратных почвозащитных технологий»,— отмечается в сообщении минэкономразвития.

Анастасия Назарова