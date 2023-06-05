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В Ростовской области в начала года зафиксировано 50 случаев заболевания корью

Всего с начала текущего года в Ростовской области зафиксировано 50 случаев кори. Из них 22 — завозные, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

По данным властей, в Ростовскую область поступило 20 тыс. доз вакцины для взрослых и 9 тыс. доз — для детей. Препараты были распределены в государственные медицинские учреждения для плановой иммунизации. Прививки от кори сделали 3,1 тыс. человек, включая 2,6 тыс. детей. Ревакцинировались 3,7 тыс. дончан, в том числе, 2,5 тыс. детей.

Напомним, к началу мая текущего года в Ростовской области было зафиксировано 25 случаев заболевания. В 2022 году на Дону случаи заражения корью отсутствовали.

Анастасия Назарова

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