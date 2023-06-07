В Майкопе открылся первый в Адыгее скейт-парк

Первый в Адыгее скейт-парк открылся на территории республиканского стадиона в Майкопе, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Объект был возведен компанией XSA Ramps взамен прежней площадки в районе реконструированной набережной реки Белой. Парк оборудован видеонаблюдением и интегрирован в городскую среду.
Площадь скейт-парка составляет 825 кв. м. Объект включает пять модулей, из них четыре объединены плазой. Рампа для трюков сделана из износостойких материалов.
В ходе церемонии открытия состоялись показательные выступления спортсменов из Майкопа и Краснодара, которые продемонстрировали различные элементы и связки.