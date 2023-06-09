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Донские власти сообщили о готовности принять эвакуированных жителей Белгородской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменение в распоряжение о поддержке вынужденных переселенцев, распространив меры поддержки оказываемые жителям ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины также на жителей Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь прибывающие на Дон жители Белгородской области смогут остановиться в пунктах временного размещения и получать гуманитарную помощь.

По данным правительства Ростовской области, сегодня в регионе действует 31 пункт временного размещения, где располагаются 3,5 тыс. человек, включая около 1 тыс. детей.

Анастасия Назарова

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