На покупку 45 троллейбусов для Ставрополя будет выделено 1,5 млрд рублей

Для приобретения 45 троллейбусов власти Ставрополя в 2024 году получат бюджетные кредиты в размере 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

Средства будут предоставлены в рамках инфраструктурного проекта «Комплексное развитие городского наземного электрического транспорта».

Также власти региона подали заявку в Фонд развития территорий на предоставление бюджетных кредитов в размере 1 млрд руб. для закупки 204 автобусов для маршрутов в сельских территорий. Еще 50 транспортных средств будет приобретено с привлечением средств ФНБ.

Анастасия Назарова