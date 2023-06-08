Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД Самарской области из-за «Мистера Сидра»

Глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Также уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев. Они были уволены из-за хищения с полицейского склада спиртосодержащей жидкости, из которой и был приготовлен напиток «Мистер Сидр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Сафронов

Фото: ГУ МВД России по Самарской области Юрий Сафронов

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В сообщении МВД отмечается, что полицейские установили каналы поступления в нелегальный оборот напитков под маркой «Мистер Сидр». После проверок магазинов, складских помещений и транспортных средств, «были установлены цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков, индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции».

Как оказалось, спиртосодержащая жидкость, из которой в последствии был изготовлен смертельный сидр, была украдена со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Там партия жидкости хранилась с 2012 года. Также был задержан сержант полиции, который охранял склад и пустил на его территорию предпринимателей.

Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка», фиксируются с 5 июня. По данным Минздрава России, в результате отравления напитком погибли 30 человек, 96 пострадали.

В сидре обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Владельца компании Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали до 4 августа. Он не признал вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Следователи сходили за сидром».