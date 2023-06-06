Система ПВО сработала по двум воздушным целям над Белгородом

В Белгороде система противовоздушной обороны (ПВО) открыла огонь по двум воздушным целям. Как написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, «последствия на земле уточняют оперативные службы».

За прошедшие сутки над Белгородом система ПВО срабатывала дважды. Пострадавших нет, но повреждения получили два служебных автомобиля.

Территория Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины с начала специальной военной операции. Власти в конце прошлого года заявляли, что в регионе достаточно средств ПВО для защиты населения.

От артиллерийских и минометных обстрелов сильнее всего страдают приграничные районы области, в частности Шебекинский городской округ, где ежедневно падают сотни снарядов. Местные жители вынуждены покидать обстреливаемые районы.

За последние недели проукраинские формирования дважды вторгались на территорию области. Как утверждает губернатор, сейчас противника на территории региона нет.

Сергей Толмачев, Воронеж