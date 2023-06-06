Белгородский губернатор Гладков: сегодня противника на территории области нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона нет сил противника. Вчера, 5 июня, в ходе прямого эфира в соцсетях губернатор рассказывал, что власти не могут зайти в Новую Таволжанку в Шебекинском городском округе из-за обстрелов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории,— объяснил господин Гладков в Telegram.— Самое главное наше преимущество — это честность взаимоотношений между властью всех уровней и населением, надеюсь, что так будет и дальше».

В Новой Таволжанке, где живут около 5 тыс. человек, по словам главы региона, вчера находились 100 жителей. Созданный при вооруженных силах Украины «Русский добровольческий корпус», который, как утверждается, состоит из россиян, до выступления Вячеслава Гладкова заявлял, что удерживает Новую Таволжанку. Министерство обороны России сообщало о боях с диверсантами в этом населенном пункте 4 июня. На следующий день в ведомстве отметили, что вооруженные силы и пограничники сорвали попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область.

В Белгородской области на фоне регулярных обстрелов повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Наиболее тяжелая ситуация развернулась в Шебекинском городском округе, который из-за массированных обстрелов покидают жители.

Что рассказали корреспонденту «Ъ» беженцы из Шебекино и Новой Таволжанки — в репортаже Александра Черных.

Сергей Толмачев, Воронеж