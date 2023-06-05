Система ПВО над Белгородом сработала по трем объектам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над областным центром и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по трем воздушным целям. Оперативные службы уточняют последствия на земле. Громкие звуки заснял на видео и корреспондент «Ъ».

Днем сегодня, 5 июня, над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели на подлете к городу. Пострадавших не было, но осколки повредили легковой автомобиль и машину скорой помощи. Около двух часов ночи из-за сброшенного с беспилотника снаряда загорелся один из энергетических объектов в Белгородском районе. В результате пострадал один местный житель.

Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Наиболее тяжелая ситуация в Шебекинском городском округе, по которому только за последние сутки было выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Жителей округа эвакуируют в пункты временного размещения, детей увозят в летние лагеря в регионы России. 4 июня сообщалось, что в местные пункты переселилось более 4 тыс. человек.

О ситуации в Белгородской области читайте в репортаже «"За три дня это все не утихнет"».

Сергей Толмачев, Воронеж