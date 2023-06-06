СМИ: новороссийским школьникам из-за ошибки организаторов могут аннулировать результаты ЕГЭ

В пункте сдачи экзамена, находящемся в школе №22 города Новороссийска, несколько одиннадцатиклассников воспользовались орфографическими словарями, что категорически запрещено, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.perfectstock.ru Фото: www.perfectstock.ru

Однако словари в школу принесли не дети. Как пишет новороссийское издание со ссылкой на муниципального координатора ЕГЭ Наталью Бобровную, определены виновные – организаторы экзамена в данном пункте. Соответствующие документы были переданы в краевую Государственную экзаменационную комиссию, где будет принято соответствующее решение по результатам экзамена.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства образования, науки и молодежной политики, заседание комиссии пройдет 6 июня. Результаты станут известны в тот же день.

Всего в Краснодарском крае для проведения экзаменов открыты 76 пунктов на базе школ. Основной период итоговой аттестации стартовал 24 мая. Он продлится до 1 июля.

Андрей Пугачев