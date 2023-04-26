Госдепартамент США сообщил, что выдал почти сто виз для сопровождающих Лаврова

Визы в США в связи с поездкой главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке получили почти сто россиян. Об этом сообщил представитель госдепартамента Ведант Патель.

«Мы со всей серьезностью относимся к своим обязательствам государства пребывания ООН... Отмечу, что в связи с визитом министра иностранных дел Лаврова в ООН по поводу российского председательства США выдали почти сто виз российским гражданам, в том числе ряду журналистов»,— сказал господин Патель на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

В апреле в Совбезе ООН председательствует Россия.В связи с этим российская делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в США. Накануне вылета в Нью-Йорк господин Лавров говорил, российские журналисты, которые должны были сопровождать его, не получили визы. При этом позже он заявил, что посольство США в Москве сообщило о готовности выдать визы после того, как самолет делегации взлетел.

О поездке Сергея Лаврова в Нью-Йорк — в материале «Ъ» «МИД уполномочен разгромить».

Олеся Павленко