Главные новости к утру 5 июня

Минобороны РФ заявило о крупномасштабном наступлении Украины на южнодонецком направлении. Утверждается, что «на одном из передовых пунктов управления на данном направлении» находился начальник Генштаба Валерий Герасимов. По сообщению российской стороны, украинской армии не удалось достичь своих целей. О подготовке Украины к контрнаступлению

В Белгородском районе произошел пожар на энергетическом объекте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Судже Курской области приземлили беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт.

С момента введения санкций исправность парка двигателей SaM-146 для самолетов SSJ не ухудшилась, выяснил «Ъ». Это произошло несмотря на рост налета и прекращение поддержки со стороны французской Safran, отвечавшей за наиболее сложную горячую часть. Подробнее

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами в Белгородской области. По его словам, численность чеченских бойцов превышает 70 тыс. человек.

Компания «Браво Премиум», входящая в ГК «Руст», расторгла лицензионный договор на бренд Shake. Причина может быть в разногласиях с владеющей маркой украинской компанией «Новые продукты». Shake входил в топ-10 слабоалкогольных коктейлей по продажам в России. Подробнее

Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях. В них задействовано больше 60 боевых кораблей и судов обеспечения, около 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и больше 11 тыс. военных.

Правительство отменило льготу по возврату в бюджет субсидий не выполнившими условия соглашений о них агроинвесторами до 2024 года, узнал «Ъ». Теперь им придется вернуть средства в дефицитный бюджет в срок. Подробнее

Бизнес-джет Cessna Citation нарушил воздушное пространство в районе Вашингтона в США. На перехват были подняты истребители. Бизнес-джет разбился в соседнем штате Виргиния.

Польский завод южнокорейской LG начал устанавливать на выпускаемые телевизоры софт для Smart TV, адаптированный под рынок РФ, узнал «Ъ». На поставляемых параллельным импортом устройствах предустановлены российские онлайн-кинотеатры и есть поддержка голосового помощника «Алиса». О причинах

Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры.

О предстоящих 5 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».