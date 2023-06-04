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Коммерсантъ FM
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В Судже Курской области приземлили беспилотник

Украинский беспилотник был приземлен в Судже Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. На дрон нанесена символика подразделение украинской армии «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ).

«В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону "Азов"»,— написал господин Старовойт в Telegram.

В ночь на 2 июня Курская область наряду с другими четырьмя российскими регионами подверглась атакам. Возле Курска было сбито несколько беспилотников. Были повреждены несколько домов.

Подробнее об атаке 2 июня — в материале «Ъ» «Только дроны свистят».

Леонид Уварчев

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