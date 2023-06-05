Истребители поднимались в небо Вашингтона из-за бизнес-джета, он разбился в Вирджинии

Бизнес-джет Cessna Citation нарушил воздушное пространство в районе Вашингтона в США. На перехват были подняты истребители. Бизнес-джет разбился в соседнем штате Вирджиния, передает Reuters со ссылкой на информацию властей.

Cessna Citation — семейство бизнес-джетов. Может перевозить от 7 до 12 пассажиров.

Жители Вашингтона и Вирджинии днем сообщали в соцсетях о громком звуке, от которого тряслись земля и стены. Власти объяснили это работой истребителей над американской столицей, которые были подняты на перехват Cessna Citation. Федеральное авиационное управление сообщило, что бизнес-джет разбился в горной местности в Вирджинии. Как отмечают американские власти, истребители не были причиной катастрофы.

Источник Reuters, сообщил, что, предположительно, бизнес-джет летел на автопилоте и не отвечал на попытки властей установить контакт. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Леонид Уварчев