Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Истребители поднимались в небо Вашингтона из-за бизнес-джета, он разбился в Вирджинии

Бизнес-джет Cessna Citation нарушил воздушное пространство в районе Вашингтона в США. На перехват были подняты истребители. Бизнес-джет разбился в соседнем штате Вирджиния, передает Reuters со ссылкой на информацию властей.

Cessna Citation — семейство бизнес-джетов. Может перевозить от 7 до 12 пассажиров.

Жители Вашингтона и Вирджинии днем сообщали в соцсетях о громком звуке, от которого тряслись земля и стены. Власти объяснили это работой истребителей над американской столицей, которые были подняты на перехват Cessna Citation. Федеральное авиационное управление сообщило, что бизнес-джет разбился в горной местности в Вирджинии. Как отмечают американские власти, истребители не были причиной катастрофы.

Источник Reuters, сообщил, что, предположительно, бизнес-джет летел на автопилоте и не отвечал на попытки властей установить контакт. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...