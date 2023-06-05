Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры

Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Он выступил с заявлением после заключительного тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной» (3:1).

«Я прощаюсь с футболом, но не с вами»,— сказал он. «Сейчас у меня слишком много эмоций. Вперед, "Милан", и прощай»,— добавил Ибрагимович (цитата по AFP).

Шведский футболист играет за «Милан» с 2020 года. Итальянский клуб ранее в июне объявил о расставании с нападающим. Он почти не выступал в этом сезоне из-за травмы и восстановления после операции на колене.

41-летний Златан Ибрагимович — чемпион Италии, Нидерландов, Испании и Франции, играл за шведский «Мальмё», нидерландский «Аякс», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе сборной Швеции забил 62 гола, лучший бомбардир в истории команды.

Леонид Уварчев