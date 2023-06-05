Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием больше 60 кораблей

В акваториях Японского и Охотского морей начались учения сил Тихоокеанского флота. В них задействованы больше 60 боевых кораблей и судов обеспечения, около 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и больше 11 тыс. военных.

Видео начала учений Минобороны РФ опубликовало в Telegram. На один из кораблей нанесена буква Z, которая используется российскими войсками в ходе военной операции на Украине.

«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне»,— говорится в сообщении Минобороны.

В ходе учений военные будут искать подлодки условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию противовоздушную оборону отрядов кораблей и вопросы организации материально-технического обеспечения в море.

В апреле был уволен командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Его место получил командующий Балтфлотом адмирал Владимир Лиина.

Леонид Уварчев