Главные анонсы 5 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Таджикистан, встретится с главой МИД и президентом страны.

Суд в Киеве рассмотрит иск заповедника «Киево-Печерская лавра» к монастырю.

В Кемерове пройдет судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Мосбиржа начнет проводить дискретные аукционы по всем акциям и распискам, а также запустит торги швейцарским франком. «СПБ Биржа» начнет торги ценными бумагами еще 14 биржевых инвестиционных фондов (ETF), их общее число достигнет 170.

В Балтийском море более 30 боевых кораблей НАТО примут участие в военно-морских учениях Baltops 23. Во время учений корабли будут швартоваться в Таллине в Минной гавани, гаванях Ванасадам, Хундипеа, Беккери-Меэрус, а также в порту Мууга.

В Белград приедут спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и спецпредставитель госдепа США Габриель Эскобар, чтобы обсудить обострение в Косово и Метохии.

В Вашингтоне президент США Джо Байден примет в Белом доме премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Они обсудят вопросы, касающиеся трансатлантической безопасности и поддержки Украины.

В Нью-Дели министр обороны Индии Раджнатх Сингх проведет переговоры с коллегами из США и ФРГ Ллойдом Остином (5 июня) и Борисом Писториусом (6 июня).

С 5 по 9 июня в Вене пройдет заседание совета директоров МАГАТЭ.

5 июня запланирована стыковка грузового корабля Cargo Dragon с МКС.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет слушание по делу в отношении гражданина Украины Григория Синченко, который обвиняется в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории ДНР.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».