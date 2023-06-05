Губернатор Гладков сообщил о пожаре на энергетическом объекте в Белгородском районе

В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он не уточнил, о каком объекте идет речь. Предварительно, причиной стал сброс взрывного устройства с беспилотника. Никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

«В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. <...> На месте работают оперативные службы»,— написал господин Гладков в Telegram.

Белгородская область с конца мая подвергается массированным обстрелам со стороны Украины. Произошло несколько попыток диверсантов зайти на территорию региона. Так, накануне, 4 мая, произошли бои в селе Новая Таволжанка. Минобороны РФ заявило, что противник был отброшен.

О ситуации в Новой Таволжанке — в репортаже «Ъ» с места событий «"За три дня это все не утихнет"».

Леонид Уварчев