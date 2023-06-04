Спецтехника аэропорта Сочи повредила самолет «Победы», следователи проводят проверку

Краснодарский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по факту инцидента с самолетом в аэропорту Сочи. Там спецтехника воздушной гавани повредила самолет авиакомпании «Победа».

Рейс следовал в Екатеринбург, пассажиров после инцидента пересадили на резервный самолет, задержка вылета составила 30 минут. «Во время посадки клиентов на борт самолета для выполнения рейса DP339 Сочи—Екатеринбург от 3 июня 2023 года поступила информация о повреждении воздушного судна спецтехникой аэропорта»,— сообщили «РИА Новости» в авиакомпании. Угрозы жизни и здоровью пассажиров не было, отметили там.

Ранее СМИ сообщали, что в самолет внезапно врезался тягач, перевозящий багажные телеги. «Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следователями устанавливается причиненный ущерб»,— сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Мария Федотова