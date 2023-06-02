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Коммерсантъ FM
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В Шебекинском городском округе приостановят курсирование поездов

Правительство Белгородской области сообщило о приостановке с 3 июня курсирования пригородных поездов сообщением Белгород—Нежеголь—Белгород. Такое решение принято в связи с осложнением обстановки в Шебекинском городском округе, который находится под массированными обстрелами со стороны Украины.

О возобновлении перевозок по данному маршруту чиновники пообещали проинформировать дополнительно.

Власти приостанавливали движение электрички по маршруту Белгород— Нежеголь—Белгород в апреле прошлого года. Тогда в результате взрыва было обрушено полотно у железнодорожного моста через реку Нежеголь в районе поселка Титовка, который находится примерно в 7 км от границы с Украиной. Железная дорога тогда использовалась электричкой, которая курсировала два раза в неделю между Белгородом и Нежеголью. После восстановления полотна ее движение возобновили.

Шебекинский городской округ подвергается массированным обстрелам со стороны Украины. Из-за сложной обстановки населенные пункты покидают местные жители. Сегодня в результате очередного обстрела погибли два человека, двое получили ранения. По данным местных властей, в Шебекино остается достаточно большое количество людей, поэтому чиновники прорабатывают вопросы о доставке им воды, медикаментов, открытии некоторых торговых точек. Как сообщил глава местной администрации Владимир Жданов, сетевые и ресурсоснабжающие организации в ближайшее время приступят к восстановлению в городе мобильной связи, электроэнергии и водоснабжения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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