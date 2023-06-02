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Свыше 2,5 тысяч жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области размещены в ПВР на территории региона

Более 2,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области, заявил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, который минувшей ночью посетил приграничный город Шебекино и переехавших из него в ПВР граждан. Условия, в которых устроились граждане, глава региона охарактеризовал как «достаточно непростые».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания,- пообещал господин Гладков. - Например, первые 200 человек уедут в Яковлевский округ. Вчера уже определили место их размещения. По остальным тоже будем принимать решение».

Губернатор констатировал, что жителей Шебекина и приграничных сел волнует, кто будет оплачивать коммунальные услуги, что с их имуществом в оставленных домах, кто его охраняет, что с работой и ипотекой. «Наша задача - помочь каждому. Задача непростая. Но уже больше года мы этим занимаемся. Определенный опыт есть. Надеюсь, что сейчас сможем максимально быстро организовать работу по решению конкретных проблем, которые есть у каждого человека, у каждой семьи. Обязательно проеду по пунктам временного размещения в течение дня»,- пообещал Вячеслав Гладков. Он также сообщил, что около 100 детей из Шебекинского округа сегодня уедут на отдых в Липецкую область «по приглашению губернатора Игоря Артамонова».

Говоря об оперативной обстановке, господин Гладков заметил, что ночь на Белгородчине прошла «относительно спокойно»: «Вчера в районе двух часов ночи в Шебекенском округе слышал, что обстрелы территории со стороны ВСУ продолжаются».

Владимир Зоркий

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