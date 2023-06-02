Губернатор сообщил о сбитых рядом с Курском нескольких БПЛА

Рядом с Курском ночью системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он не привел подробностей, но призвал жителей сохранять спокойствие.

«Город находится под надежной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112»,— написал господин Старовойт в Telegram.

В Курской области введен высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого усилен пропускной режим на приграничных территориях. Добровольные дружины в регионе дежурят круглосуточно. 31 мая при обстреле поселка Теткино повредили линии электропередачи. В тот же день были ранены два человека. 1 июня село Гоголевка осталось без света из-за атаки беспилотника на подстанцию.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «На Черноземье оставляют раны».

Лаура Кеффер