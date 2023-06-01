На Черноземье оставляют раны

В среду, 31 мая, в результате обстрела приграничных районов Черноземья были ранены семь мирных жителей: пятеро в Белгородской и двое в Курской областях. Из наиболее часто атакуемой со стороны Украины Белгородчины в этот же день 300 детей перевезли для отдыха в лагеря Воронежской области, еще восемь субъектов РФ заявили о готовности организовать отдых для ребят из приграничных населенных пунктов. Уже сейчас чиновники сомневаются, что следующий учебный год в ряде районов Белгородской области можно будет начать в офлайн-режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vvgladkov Фото: t.me / vvgladkov

О том, что в селе Богун-Городок Борисовского района вчера утром во время обстрела ВСУ пострадал мужчина, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов упал на дорогу, осколки зацепили автомобиль и водителя. У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу проезжавшие мимо люди.

В ночь на 31 мая украинские военные в очередной раз обстреляли Шебекинский городской округ. Пострадали четыре человека: мужчина получил тяжелые осколочные ранения шеи и спины, женщина ранена в руки и предплечье, еще две женщины отказались от госпитализации. Снарядами «Града» в городе были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домах, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Также повреждены оказались 12 автомобилей.

В Кореневском районе Курской области вчера же во время обстрела ВСУ пострадали двое строителей, работавших на защитной линии вдоль государственной границы. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Он уточнил, что у одного пострадавшего ссадины ног и легкая контузия, но мужчина отказался от госпитализации. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести и был доставлен в областную больницу. Военнослужащие Украины регулярно обстреливают стройку на границе с Курской областью: в Суджанском районе 27 мая во время работ на защитной линии погиб рабочий, а 28 мая на том же объекте другой строитель был ранен.

Всего, по подсчетам оперштаба Белгородской области, за 30 мая по региону выпустили 268 снарядов из артиллерии, минометов, с использованием дронов-камикадзе. В ходе вчерашнего прямого эфира в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона экстренно развернуто семь пунктов временного размещения граждан. По словам господина Гладкова, жители Шебекинского городского округа могут обратиться за помощью к главе муниципалитета Владимиру Жданову, который должен помочь им решить вопросы с жильем и работой.

Вчера же Вячеслав Гладков провел переговоры с коллегами из девяти субъектов РФ, которые «решили поддержать белгородцев». «Я обратился к губернаторам Воронежа, Томска, Пензы, Калуги, Ярославля, Ставропольского края, Крыма, Северной Осетии. Все они с большой радостью откликнулись на просьбу. К примеру, сегодня 300 детей из Шебекинского горокруга уехали в Воронеж. Завтра 200 человек, семьи с мамами, бабушками и маленькими детьми, уезжают в Пензу, в субботу 300 детей из Грайворонского горокруга — в Ярославль, 300 из Шебекинского городского округа — в Калугу. Сегодня с губернатором Липецкой области договорились, что около 200 человек местные власти примут в этом регионе. Кроме того, 200 наших жителей размесят и в Томской области»,— рассказал господин Гладков.

Воронежские власти сообщили, что 300 детей из Белгородской области разместили в лагере «Ландыш» Семилукского района. В правительстве Липецкой области рассказали, что готовят ПВР для жителей обстреливаемых районов Белгородчины. Кроме того, 50 белгородских школьников уже в первую смену отдохнут в лагере «Прометей». «Ребята приедут со дня на день. Родители могут быть спокойны — обеспечим детям комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг»,— написал в соцсетях липецкий губернатор Игорь Артамонов.

Белгородские власти уже обсуждают возможные форматы обучения после каникул. Вячеслав Гладков заявил, что решение по отмене или продлению дистанционного режима в школах приграничных населенных пунктов будет приниматься в конце июля. «Переживаем за качество обучения, 100% все родители переживают. Готовы ли заявить, что учебный год начнется, как обычно? Конечно, нет. Если такая же обстановка будет, мы не сможем начать образовательный процесс в приграничных территориях в очном формате. Надеемся, что ситуация изменится»,— объяснил господин Гладков.

В августе 2022 года было объявлено, что в девяти муниципальных образованиях Белгородской области (Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах) в пятикилометровой зоне вдоль границы образовательные учреждения будут проводить обучение дистанционно. О том, менялся ли список школ, в которых из-за обстрелов введен дистант, официально не сообщалось.

В марте 2023-го в правительстве Курской области сообщали, что дистанционное обучение было введено в 16 школах и семи филиалах, «расположенных в зоне 10 км от границы», в шести примыкающих к Украине муниципалитетах. Всего в них учатся более 800 детей. Еще в трех школах для 928 детей был организован «смешанный формат обучения». В правительстве Белгородской области, где действуют точно такие же антитеррористические ограничения, как и в Курской, в марте раскрывать аналогичные данные отказались.

Вчера вечером стало известно, что Вячеслав Гладков доложил о ситуации в области Владимиру Путину. Подробности разговора губернатора с президентом региональные власти пока не раскрыли.

Мария Старикова, Александр Прытков