Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Черноземье оставляют раны

ВСУ продолжают интенсивные обстрелы Белгородской и Курской областей

В среду, 31 мая, в результате обстрела приграничных районов Черноземья были ранены семь мирных жителей: пятеро в Белгородской и двое в Курской областях. Из наиболее часто атакуемой со стороны Украины Белгородчины в этот же день 300 детей перевезли для отдыха в лагеря Воронежской области, еще восемь субъектов РФ заявили о готовности организовать отдых для ребят из приграничных населенных пунктов. Уже сейчас чиновники сомневаются, что следующий учебный год в ряде районов Белгородской области можно будет начать в офлайн-режиме.

Фото: t.me / vvgladkov

Фото: t.me / vvgladkov

О том, что в селе Богун-Городок Борисовского района вчера утром во время обстрела ВСУ пострадал мужчина, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов упал на дорогу, осколки зацепили автомобиль и водителя. У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу проезжавшие мимо люди.

К чему привел удар ВСУ по санаторию под Белгородом

В ночь на 31 мая украинские военные в очередной раз обстреляли Шебекинский городской округ. Пострадали четыре человека: мужчина получил тяжелые осколочные ранения шеи и спины, женщина ранена в руки и предплечье, еще две женщины отказались от госпитализации. Снарядами «Града» в городе были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домах, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Также повреждены оказались 12 автомобилей.

В Кореневском районе Курской области вчера же во время обстрела ВСУ пострадали двое строителей, работавших на защитной линии вдоль государственной границы. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Он уточнил, что у одного пострадавшего ссадины ног и легкая контузия, но мужчина отказался от госпитализации. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести и был доставлен в областную больницу. Военнослужащие Украины регулярно обстреливают стройку на границе с Курской областью: в Суджанском районе 27 мая во время работ на защитной линии погиб рабочий, а 28 мая на том же объекте другой строитель был ранен.

Всего, по подсчетам оперштаба Белгородской области, за 30 мая по региону выпустили 268 снарядов из артиллерии, минометов, с использованием дронов-камикадзе. В ходе вчерашнего прямого эфира в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона экстренно развернуто семь пунктов временного размещения граждан. По словам господина Гладкова, жители Шебекинского городского округа могут обратиться за помощью к главе муниципалитета Владимиру Жданову, который должен помочь им решить вопросы с жильем и работой.

Вчера же Вячеслав Гладков провел переговоры с коллегами из девяти субъектов РФ, которые «решили поддержать белгородцев». «Я обратился к губернаторам Воронежа, Томска, Пензы, Калуги, Ярославля, Ставропольского края, Крыма, Северной Осетии. Все они с большой радостью откликнулись на просьбу. К примеру, сегодня 300 детей из Шебекинского горокруга уехали в Воронеж. Завтра 200 человек, семьи с мамами, бабушками и маленькими детьми, уезжают в Пензу, в субботу 300 детей из Грайворонского горокруга — в Ярославль, 300 из Шебекинского городского округа — в Калугу. Сегодня с губернатором Липецкой области договорились, что около 200 человек местные власти примут в этом регионе. Кроме того, 200 наших жителей размесят и в Томской области»,— рассказал господин Гладков.

Воронежские власти сообщили, что 300 детей из Белгородской области разместили в лагере «Ландыш» Семилукского района. В правительстве Липецкой области рассказали, что готовят ПВР для жителей обстреливаемых районов Белгородчины. Кроме того, 50 белгородских школьников уже в первую смену отдохнут в лагере «Прометей». «Ребята приедут со дня на день. Родители могут быть спокойны — обеспечим детям комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг»,— написал в соцсетях липецкий губернатор Игорь Артамонов.

Белгородские власти уже обсуждают возможные форматы обучения после каникул. Вячеслав Гладков заявил, что решение по отмене или продлению дистанционного режима в школах приграничных населенных пунктов будет приниматься в конце июля. «Переживаем за качество обучения, 100% все родители переживают. Готовы ли заявить, что учебный год начнется, как обычно? Конечно, нет. Если такая же обстановка будет, мы не сможем начать образовательный процесс в приграничных территориях в очном формате. Надеемся, что ситуация изменится»,— объяснил господин Гладков.

В августе 2022 года было объявлено, что в девяти муниципальных образованиях Белгородской области (Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах) в пятикилометровой зоне вдоль границы образовательные учреждения будут проводить обучение дистанционно. О том, менялся ли список школ, в которых из-за обстрелов введен дистант, официально не сообщалось.

С чего начались «самые страшные дни» города Шебекин

В марте 2023-го в правительстве Курской области сообщали, что дистанционное обучение было введено в 16 школах и семи филиалах, «расположенных в зоне 10 км от границы», в шести примыкающих к Украине муниципалитетах. Всего в них учатся более 800 детей. Еще в трех школах для 928 детей был организован «смешанный формат обучения». В правительстве Белгородской области, где действуют точно такие же антитеррористические ограничения, как и в Курской, в марте раскрывать аналогичные данные отказались.

Вчера вечером стало известно, что Вячеслав Гладков доложил о ситуации в области Владимиру Путину. Подробности разговора губернатора с президентом региональные власти пока не раскрыли.

Мария Старикова, Александр Прытков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...